Campinas tem manhã mais fria de 2025 com 7,2°C

A manhã desta sexta-feira (30) foi a mais gelada do ano em Campinas, com os termômetros marcando 7,2°C na Região Metropolitana de Campinas (RMC), segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

Apesar do frio intenso ao amanhecer, a tendência para o restante do dia é de elevação das temperaturas, com máximas chegando aos 20°C, superando os valores registrados na quinta-feira.

A massa de ar polar que acompanha a frente fria deve atuar de forma breve, mantendo o clima mais gelado apenas até o sábado. A previsão aponta que, a partir do fim de semana, as temperaturas voltam a subir gradualmente e o tempo segue mais ameno.