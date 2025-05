Cabine Lilás é inaugurada em Campinas com atendimento via 190

O Governo do Estado de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira (28), em Campinas, o serviço da Cabine Lilás, voltado ao atendimento especializado de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto, executado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), será estendido para 38 municípios da região, com o objetivo de ampliar a rede de proteção e acolhimento no interior do estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Cabine Lilás é acionada pelo telefone 190 e o atendimento é realizado exclusivamente por policiais femininas, em um ambiente reservado que permite maior tempo de escuta e acolhimento às vítimas. A proposta é fornecer informações sobre direitos, orientação jurídica, suporte à saúde, redes de abrigo e canais de denúncia, além de possibilitar o registro de boletim de ocorrência remoto por meio do aplicativo SP Mulher Segura.

“Estamos avançando na construção de um ambiente mais seguro para as mulheres, com atendimento que vai além da emergência, encorajando a denúncia e oferecendo suporte e todas as orientações para encorajar a vítima a buscar ajuda e denunciar o crime”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.