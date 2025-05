Avião da Azul 'empina' e toca a cauda no solo em Viracopos

Um avião da Azul Linhas Aéreas ficou com a cauda apoiada no solo durante o embarque de passageiros no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, na tarde de sexta-feira (23). O incidente envolveu a aeronave do voo AD5144, que seguiria para o Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a companhia, a inclinação anormal foi causada por um desequilíbrio técnico. Em nota, a Azul informou que todos os passageiros desembarcaram em segurança, e que a aeronave foi estabilizada e passará por inspeções técnicas. Os clientes foram realocados em outros voos.

A empresa também destacou que adota medidas preventivas rigorosas para garantir a segurança operacional, considerada sua prioridade máxima.