Homem de 36 anos é preso com 3 kg de maconha e 3 kg de cocaína

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado, 24, por tráfico de drogas, em uma residência no Parque São Quirino, em Campinas. A Polícia Militar encontrou com o suspeito grande quantidade de entorpecentes, além de balanças de precisão, anotações do tráfico e materiais usados para embalar drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido após abordagem na Rua Moscou. Uma equipe da Polícia Militar, que realiza patrulhamento pela região, localizou, no interior da residência, mais de 3,5 quilos de maconha e cerca de 3 quilos de cocaína, fracionados em centenas de porções prontas para a venda.

Ao todo, os agentes apreenderam: