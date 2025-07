Operação prende 10 por extorsão em boates no Jardim Itatinga

Uma operação da Polícia Civil prendeu dez pessoas e apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento em um esquema de extorsão praticado em casas de prostituição no Jardim Itatinga, em Campinas, nesta terça-feira (15). A ação é resultado de uma investigação que já dura um ano e revelou a atuação de uma quadrilha ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Ao todo, foram identificados 27 suspeitos. Destes, 15 ainda não foram localizados e são considerados foragidos. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em Campinas e nas cidades vizinhas de Monte Mor, Sumaré e Hortolândia. Parte dos alvos da operação já estava presa por outros crimes.

Durante as diligências, a polícia confirmou a existência de pelo menos três boates envolvidas diretamente nos casos de extorsão. De acordo com o delegado Luiz Fernando Dias Oliveira, responsável pela investigação, a organização criminosa era estruturada por funções e utilizava diferentes formas de coação para obrigar vítimas a realizar transferências bancárias com valores que variavam conforme o poder aquisitivo de cada pessoa.