Garupa morre em colisão entre moto e ônibus do BRT em Campinas

Um homem morreu na noite desta terça-feira (15) após um grave acidente entre uma motocicleta e um ônibus da linha BRT11, na Avenida Ruy Rodrigues, no Jardim Mercedes, em Campinas. A batida ocorreu por volta das 23h, no cruzamento com a Rua Yves Montand.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a moto que transportava dois ocupantes cruzou o sinal vermelho e colidiu na lateral direita do ônibus, que trafegava sem passageiros pela faixa exclusiva, no sentido Centro. O impacto foi violento e o garupa morreu no local.

Segundo relato do motorista do coletivo, o motociclista avançou o sinal fechado. A versão foi confirmada por uma testemunha e pela equipe da Polícia Militar Rodoviária. O condutor da moto trabalhava como mototaxista por aplicativo.