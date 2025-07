Guarda de Valinhos morre após ter corpo incendiado em ação

O guarda civil municipal de Valinhos, Leandro Pereira da Silva, de 36 anos, morreu na noite desta quarta-feira (16) após permanecer internado por nove dias. Ele sofreu graves queimaduras no corpo depois de ser atacado com gasolina e fogo durante uma ocorrência no bairro Vila Esperança, em Valinhos.

O caso ocorreu no dia 7 de julho, quando a equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo CAPS II Esperança para prestar apoio na aplicação de medicação em uma paciente de 58 anos. Após o atendimento, os guardas foram surpreendidos por um pedido de ajuda de um vizinho, que relatava que a mulher estava agredindo a própria filha com um facão.

Ao retornar ao quintal, o guarda Leandro foi atacado com um galão de gasolina e teve o corpo incendiado. Os colegas conseguiram apagar as chamas e o levaram inicialmente para a Santa Casa de Valinhos, de onde foi transferido para o Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, onde não resistiu aos ferimentos.