Por discordar de namoro, mãe agride e ameaça filho com faca

A Guarda Municipal, acionada via CECOM , chegou ao local. A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Louveira. A prisão em flagrante foi decretada com base na Lei Henry Borel , que agrava penas por violência contra menores, considerando os crimes de lesão corporal e ameaça.

A agressora, sob suspeita de estar alcoolizada, arremessou o adolescente contra uma porta de vidro, causando escoriações no pescoço e nas costas . Ela também o ameaçou de morte e tentou invadir o apartamento de um vizinho, onde o jovem buscava refúgio, danificando a porta. A mulher chegou a pegar uma faca na cozinha do vizinho para continuar a agressão, mas foi desarmada por uma moradora, que também impediu outras tentativas de ataque com facas.

A mulher confessou parcialmente os fatos, justificando as ameaças por discordar do namoro do filho com uma mulher mais velha, mas não mencionou as agressões físicas. A vítima recusou atendimento médico, assim como a indiciada, que apresentava uma pequena marca no rosto. A investigação continua para apurar a intenção de matar.

Proteção às crianças

O Conselho Tutelar foi acionado devido à presença de outros três filhos menores da indiciada, de 8 anos, 3 anos e 1 mês, que ficaram sob os cuidados de uma vizinha durante o incidente. As crianças foram encaminhadas para um abrigo temporário. O irmão mais velho da vítima, de 17 anos, reside com o pai.

A indiciada permanece detida, sem possibilidade de fiança, devido à pena máxima superior a quatro anos para os crimes imputados. Ela aguarda decisão judicial para transferência a uma unidade prisional.