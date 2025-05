Bebê com atrofia muscular recebe remédio de R$ 7 mi na Unicamp

O Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, realizou na manhã desta terça-feira (20) a primeira aplicação do medicamento Zolgensma no Estado de São Paulo. A dose foi administrada em uma criança com Atrofia Muscular Espinhal (AME), dentro dos critérios estabelecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que agora oferta gratuitamente o tratamento para bebês com até seis meses diagnosticados com a doença.

Com custo estimado em R$ 7 milhões por dose, o Zolgensma é considerado o medicamento mais caro do mundo e representa uma das maiores inovações na área de terapia gênica. Ele substitui a função do gene SMN1, ausente ou defeituoso nas crianças com AME, em uma única aplicação.

Segundo o neurologista Felipe Franco da Graça, membro da equipe de doenças neuromusculares do HC, esse é um marco para a saúde pública no país: “É a primeira aplicação no Estado e a terceira no Brasil feita pelo SUS. Isso nos coloca no mesmo patamar de países desenvolvidos como França, Alemanha e Reino Unido”, afirmou.