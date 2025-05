Preço de mamão, tomate e banana em queda na Ceasa Campinas

O mais recente boletim Sacolômetro, divulgado pela Ceasa Campinas com dados apurados entre os dias 12 e 19 de maio, aponta uma forte queda nos preços de frutas tropicais e hortaliças, com destaque para o mamão formosa, que teve redução de 28,6% e passou a ser vendido a R$ 2,50 o quilo. A banana nanica recuou 23,1% no período, mesma porcentagem registrada na queda do mamão havaí.

Entre os legumes, a maior baixa foi no tomate débora, que despencou 38,5%, chegando a R$ 4,00/kg. Abobrinha brasileira (31,1%), berinjela (28,6%), pimenta dedo-de-moça (20%), vagem macarrão (16,7%), repolho verde e chuchu (12%) também ficaram mais baratos.

Até os ovos apresentaram recuo nos preços: a caixa com 30 dúzias do ovo branco caiu 4,3% e está cotada a R$ 220,00, enquanto o ovo vermelho baixou 4%, sendo vendido a R$ 240,00. O ovo de codorna manteve o preço estável, a R$ 7,50 (2,5 dúzias).