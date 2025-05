Motociclista de 30 anos morre após colidir com ônibus em Campinas

Um motociclista de 30 anos morreu em um acidente de trânsito no bairro Jardim Leonor, em Campinas, após colidir a moto que pilotava contra um ônibus. O caso foi registrado no plantão do 1º Distrito Policial da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus trafegava pela Avenida Ângelo Simões e, ao realizar uma rotatória, o motorista ouviu o impacto na lateral do veículo, sem tempo hábil para realizar qualquer manobra de desvio.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou o óbito de Éverton Amaral Pereira ainda no local do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).