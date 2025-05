Acidente com morte interdita Anhanguera em Valinhos

Segundo a dinâmica registrada no boletim, o acidente teve início por volta das 2h36 , quando uma BMW colidiu na traseira de uma caminhonete Ford Ranger. Com o impacto, a Ranger rodou na pista e acabou colidida frontalmente por uma Fiat Fiorino, que tombou em seguida. Na sequência, um HB20 atingiu a traseira da BMW.

Um grave acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa morta na madrugada deste domingo (11) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 85, em Valinhos (SP). A ocorrência mobilizou equipes da concessionária AutoBAn, Polícia Militar Rodoviária, perícia e serviços funerários, e resultou na interdição total da pista sul por quase duas horas.

Todas as faixas e o acostamento foram bloqueados entre 2h52 e 4h35. O acostamento permaneceu isolado até as 9h18. O tráfego foi totalmente normalizado apenas às 15h32, quase 13 horas após o início da ocorrência.

Durante o atendimento, foram registradas avarias em quatro lâminas e três postes da sinalização viária. As condições climáticas no momento do acidente eram boas, sem registro de chuva.

A perícia técnica esteve no local nas primeiras horas da manhã. A Fiorino foi removida por guincho da concessionária às 8h34, a Ranger saiu por meios próprios às 8h50 e o HB20 também deixou o local por conta própria. A BMW foi guinchada pela AutoBAn.