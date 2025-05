Preso com arma ilegal tenta subornar policiais com R$ 2 mil

Um homem foi preso com uma arma de fogo ilegal durante o final de semana em Campinas. Após ser abordado por agentes do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), o suspeito ainda tentou subornar os policiais oferecendo R$ 2 mil em troca da liberdade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe realizava patrulhamento na área do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) quando desconfiou da atitude do homem e decidiu abordá-lo. Na revista, foi encontrado um revólver calibre .38.

Segundo a Polícia Militar, no momento em que foi algemado, o suspeito ofereceu R$ 2 mil para ser liberado. A tentativa de suborno foi registrada na ocorrência.