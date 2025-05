Dupla é presa enquanto escondia drogas em bueiro de Hortolândia

A Polícia Militar prendeu dois homens acusados de tráfico de drogas no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, após descobrirem que os suspeitos escondiam os entorpecentes em um bueiro e os retiravam apenas no momento da venda. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando observaram um dos homens retirando um objeto de dentro do bueiro. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos em seguida.

Na abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com os envolvidos, mas um deles carregava R$ 39 em notas diversas. Questionado, ele confessou que atuava como olheiro, responsável por avisar o comparsa sobre a presença da polícia.