Maio Amarelo 2025 é lançado com foco em salvar vidas no trânsito

Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a Prefeitura de Campinas deu início nesta quarta-feira (7) à programação do Maio Amarelo 2025, em evento realizado no Shopping Parque das Bandeiras. O movimento intersetorial tem como objetivo chamar a atenção da população para a importância da preservação da vida no trânsito. O prefeito Dário Saadi, presente na abertura, destacou a urgência do tema: “A estatística é fria quando está longe da gente. Cada número representa uma vida, uma família que sofre”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Emdec, Vinicius Riverete, do secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires, além de autoridades como o superintendente adjunto do Detran/SP, Cassiano Ramos, e os vereadores Carlinhos Camelô e Bene Lima. Na ocasião, também foi lançado o Boletim de Vítimas Fatais no Trânsito 2024, feito em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. O documento traz uma análise da última década em Campinas, com o perfil das vítimas e os principais fatores de risco.

O presidente da Emdec lembrou que Campinas conseguiu reduzir as mortes entre motociclistas, na contramão do que ocorre no restante do país. Segundo ele, os resultados são fruto de campanhas educativas e ações locais, especialmente nas regiões com maior incidência de acidentes, como a John Boyd Dunlop e o Centro.