Motociclista morre em acidente na entre Amparo e Serra Negra

Um grave acidente na manhã de sábado (12) resultou na morte de um motociclista na Rodovia SP-360, entre Amparo e Serra Negra. Segundo as primeiras informações, a vítima teria perdido o controle da moto em uma curva, colidido com outro veículo e sofrido uma queda violenta.

Testemunhas prestaram os primeiros socorros e tentaram reanimar o homem, que entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar Rodoviária (PMR) foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo, ainda sem identificação oficial, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil registrou o caso no plantão policial e vai apurar as circunstâncias do acidente.