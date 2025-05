Acidente com carreta e dois carros mata um na Campinas-Monte Mor

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (3), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Campinas, provocou a morte de uma pessoa, deixou outras sete feridas e interditou totalmente o tráfego no sentido leste da via, próximo ao km 1.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a colisão envolveu uma carreta carregada com 15 mil litros de água e dois automóveis — um Fiat Palio e um Chevrolet Meriva. Segundo os relatos do motorista da carreta, ele trafegava pela faixa da esquerda quando perdeu o controle do veículo, bateu contra a defensa metálica e tombou sobre as duas faixas e o acostamento. Os dois carros que vinham logo atrás não conseguiram parar a tempo e colidiram com o tanque da carreta.

No Palio, uma pessoa morreu no local e três ficaram gravemente feridas. Quatro ocupantes do Meriva sofreram ferimentos leves. O motorista da carreta saiu ileso.