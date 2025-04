Ex-panicat Ana Paula Leme é presa pela 3° vez em nove meses

A ex-panicat Ana Paula Leme foi presa novamente na noite de segunda-feira (29) após causar confusão em uma loja de conveniência no bairro Taquaral, em Campinas. Esta foi a terceira prisão da jornalista em apenas nove meses, segundo a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os agentes foram acionados para atendimento de perturbação e encontraram Ana Paula em visível estado de alteração emocional. A tentativa de diálogo foi frustrada e a mulher passou a ofender os policiais, conforme relato da PM. Uma atendente do mercado informou que Ana Paula perturbava as atividades do comércio e afastava os clientes.

Diante da recusa de identificação e da agressividade, foi solicitado apoio de reforço. Com a chegada de outras viaturas, a ex-panicat foi contida e levada ao 1º Distrito Policial.