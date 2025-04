PM prende grupo acusado de aplicar mais de R$ 500 mil em golpes

Enquanto as prisões em Campinas eram efetuadas, equipes de São José do Rio Preto capturaram outros três suspeitos ligados ao mesmo esquema. Com eles, foram apreendidos mais de 200 cartões de crédito e seis máquinas de pagamento.

Todos os detidos possuem histórico criminal por estelionato.

Os suspeitos, os materiais confiscados e os veículos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.