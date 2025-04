Ladrões furtam café de hipermercado e tentam subornar GM

A Guarda Municipal de Campinas prendeu na noite de quinta-feira (24) três pessoas flagradas com seis caixas de café furtadas de um hipermercado em Valinhos. A carga, composta por 110 pacotes de café, foi avaliada em aproximadamente R$ 4 mil.

A abordagem aconteceu durante uma operação integrada entre a GM e a Polícia Militar no Centro de Campinas. Agentes do Grupo de Ações Especiais (GAE) interceptaram um veículo suspeito na Rua Barreto Leme, relacionado a uma tentativa de furto em Indaiatuba.

Dentro do carro estavam duas mulheres, de 19 e 20 anos, um homem de 41 anos e um adolescente de 17 anos. Durante a revista, foram encontradas as caixas com a mercadoria furtada. Questionados, os suspeitos confessaram o furto no hipermercado de Valinhos.