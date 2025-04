Flávio Paradella: isolado e vulnerável à cassação

O conceito de estratégia, em grego strateegia

Em um processo político, a forma como se reage à crise é tão ou mais importante do que a crise em si. No caso do vereador Vini Oliveira (Cidadania), a sequência de erros cometidos nas últimas horas mostra que a gestão da crise está sendo feita da pior maneira possível, agravando ainda mais uma situação que já era delicadíssima.

Nesta sexta-feira (26), a assessoria do parlamentar divulgou uma mensagem que, em tese, buscava humanizar o momento vivido por Vini, informando que ele se afastaria das redes sociais e do gabinete, alegando abalo emocional e início de acompanhamento psicológico. Até aí, uma postura compreensível para quem enfrenta a pressão de um processo de cassação, além do evidente isolamento político.

Porém, o que veio depois foi desastroso.