Dengue coloca Jardim Eulina e outros 20 bairros em alerta

A Secretaria de Saúde de Campinas publicou nesta quinta-feira (24) a 16ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, identificando 21 bairros com alto risco de transmissão da dengue. Entre as áreas com maior atenção está o Jardim Eulina, que se soma a outras regiões que passarão a receber ações intensificadas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

O boletim semanal tem como objetivo orientar a população e reforçar medidas preventivas, além de aprimorar a comunicação com os moradores das regiões afetadas, que agora entram no foco de intervenções diretas para eliminação de criadouros do mosquito.

A ação faz parte das novas estratégias adotadas pela Prefeitura para conter o avanço da dengue em 2025, ano que já registra níveis elevados da doença na cidade.