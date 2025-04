Terceirizado do DER morre atropelado durante obra em Pedreira

Um prestador de serviços terceirizado do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) morreu na quarta-feira (23), após ser atropelado por um carro enquanto trabalhava na manutenção da Rodovia João Beira (SP-095), em Pedreira. O acidente ocorreu em um trecho devidamente sinalizado com cones, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da concessionária responsável pela via e levada ao Hospital Municipal de Pedreira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

O motorista do carro relatou à polícia que mudou de faixa para dar passagem a outro veículo e não percebeu a área isolada. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo, e permaneceu no local, prestando socorro e colaborando com a investigação.