São Quirino e Barão Geraldo têm 9,5% do total de casos de dengue

Campinas ultrapassou 22 mil casos confirmados de dengue em 2025, segundo o boletim mais recente da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta terça-feira (22). Com 1.137 ocorrências no São Quirino e 1.041 em Barão Geraldo, as duas regiões concentram mais de 9,5% de todos os casos da cidade neste ano. Três mortes foram registradas até agora.

Outros bairros com altas notificações são Aurélia, com 862 casos, e Boa Vista e São Bernardo, ambos com 747 registros. A escalada da doença foi mais intensa a partir da segunda quinzena de fevereiro, com picos superiores a 3.200 notificações semanais no fim de março e início de abril. Os dados mais recentes ainda estão em consolidação, mas indicam tendência de crescimento.

A faixa etária entre 20 e 29 anos é a mais afetada, com 4.517 casos (2.034 homens e 2.483 mulheres). Em seguida vêm os grupos de 30 a 39 anos (3.951 casos) e de 40 a 49 anos (3.666). Em todas as faixas etárias, as mulheres são maioria entre os infectados.