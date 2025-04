Flávio Paradella: O salário de R$ 37 mil do presidente da SETEC

O presidente da Setec, Enrique Javier Lerena, já recebe desde janeiro um salário mensal de R$ 37.082,36 — valor equivalente ao dos secretários municipais e ao próprio prefeito Dário Saadi (Republicanos). A remuneração atual contrasta com o salário anterior de aproximadamente R$ 23 mil, pago até dezembro do ano passado.

A informação consta no Portal da Transparência da própria Setec, responsável pela gestão do solo público e dos cemitérios municipais de Campinas, e foi confirmada pela reportagem. Apesar de o Executivo ter enviado à Câmara projetos de lei para equiparar os salários dos presidentes de autarquias, como a própria Setec, o texto ainda não foi aprovado — e inclusive enfrenta resistência e obstruções no Legislativo.