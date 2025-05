Homem morre atropelado na Rodovia Anhanguera em Campinas

Um homem morreu após ser atropelado na faixa de rolamento da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 100, em Campinas, na manhã desta quinta-feira (8). Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária AutoBAn, o acidente ocorreu por volta das 11h50 no sentido norte.

De acordo com a dinâmica registrada, a vítima atravessava a rodovia, saindo do acostamento em direção ao canteiro central, quando foi atingida por um veículo utilitário que transportava produtos de limpeza. O motorista, que seguia na faixa 1 de rolamento, não teve tempo de frear ou desviar e acabou atingindo o pedestre, que morreu no local.

O óbito foi constatado pelo Samu. A faixa 1 chegou a ser bloqueada temporariamente para atendimento da ocorrência, mas foi liberada cerca de 45 minutos depois.