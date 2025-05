Estudantes de medicina são vítimas de sequestro no Ouro Verde

Segundo o boletim de ocorrência , as vítimas — um homem e uma mulher — foram surpreendidas por dois criminosos armados ao chegarem para o plantão. Um dos assaltantes assumiu o controle do veículo e manteve os estudantes sob ameaça durante o trajeto .

Dois estudantes de medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) foram vítimas de um sequestro-relâmpago na manhã desta quarta-feira (7) , em Campinas (SP) . O crime ocorreu em um estacionamento próximo ao Hospital Ouro Verde , onde os jovens realizam estágio .

Após esvaziarem as contas bancárias, os criminosos devolveram as vítimas ao ponto inicial do assalto. O prejuízo total foi estimado em R$ 5.495,98.

O caso foi registrado como extorsão no 9º Distrito Policial de Campinas. Até o momento, ninguém foi preso.