Terça será de sol e máxima de 26°C na Região de Campinas

A terça-feira (22) começou com céu limpo e predomínio de sol em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica que o tempo deve permanecer firme e sem chuvas nos próximos dias.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, o cenário previsto é de sol com poucas nuvens e céu parcialmente nublado ao longo do dia, com ventos de intensidade moderada.

As temperaturas seguem amenas, com máxima prevista de 26°C para esta terça. A tendência é de estabilidade climática até o fim da semana, mantendo o padrão de tempo seco nas cidades da região.