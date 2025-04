Arquidiocese celebra missa e toca sinos em tributo a Francisco

A Arquidiocese de Campinas emitiu nota oficial nesta segunda-feira (21) comunicando, com profundo pesar, o falecimento do Papa Francisco, ocorrido pela manhã no Vaticano. Em homenagem ao pontífice, o arcebispo metropolitano Dom João Inácio Muller conclamou fiéis e paróquias a se unirem em oração e luto pela perda do Sucessor de Pedro.

Como gesto simbólico, todas as igrejas matrizes da Arquidiocese fizeram soar seus sinos 88 vezes às 8h, marcando a idade do pontífice. Às 12h15, Dom João presidirá uma Santa Missa em sufrágio da alma do Papa Francisco, na Catedral Metropolitana de Campinas.

Na nota, a Arquidiocese descreveu o Papa como um "pastor fiel e incansável servidor do Evangelho" e destacou sua trajetória marcada pela simplicidade, compromisso com os mais vulneráveis e o esforço por uma Igreja mais próxima das realidades humanas.