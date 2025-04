Motoboy mata um e fere outro por dívida de R$ 8 em Campinas

Uma discussão por conta de uma dívida de R$ 8 terminou em tragédia na região dos Amarais, em Campinas. Um motoboy de 28 anos foi preso pela Polícia Militar após matar um homem e ferir outro com disparos de arma de fogo no bairro Conjunto Habitacional Residencial Olímpia. O caso foi registrado no plantão do 1º Distrito Policial da cidade.

Segundo relato da PM, o autor, Henrique da Cunha de Oliveira, contou que foi agredido dentro de um bar por Sebastião Dantas Filho e Gerson de Jesus Rodrigues após o desentendimento por causa da conta. Após a briga, ele deixou o local, buscou uma arma escondida em uma área de mata e retornou para atirar contra as vítimas.

Os disparos atingiram os dois homens. Sebastião morreu no local, enquanto Gerson foi socorrido com vida e levado ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp.