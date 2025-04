Flávio Paradella: A era de coragem e transformação de Francisco

O mundo amanheceu mais silencioso nesta segunda-feira. Francisco, o Papa do povo, faleceu aos 88 anos, na Casa Santa Marta, no Vaticano, onde residia desde o início de seu pontificado em 2013. A causa oficial da morte não foi divulgada, mas as fragilidades de saúde já haviam afastado o pontífice de diversas agendas nos últimos meses. Mesmo assim, no domingo, fez questão de aparecer, pela última vez, na tradicional bênção Urbi et Orbi. Era o adeus que muitos ainda não sabiam.

Francisco não foi apenas o primeiro Papa latino-americano e jesuíta da história da Igreja Católica — foi, acima de tudo, um símbolo de ruptura com formalidades, barreiras e distâncias. Desde sua primeira aparição na sacada da Basílica de São Pedro, em 13 de março de 2013, o então cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio já deixava claro que seu papado não se resumiria a uma figura hierática, mas a um pastor entre o povo, aquele que pediria uma bênção à multidão antes mesmo de abençoá-la.

Ao longo de 12 anos, Francisco liderou a Igreja com coragem e simplicidade, equilibrando a tradição milenar com uma disposição clara para a reforma. Defensor de uma Igreja mais humilde, mais aberta e mais próxima dos marginalizados, rompeu com o clericalismo, enfrentou o escândalo dos abusos sexuais, defendeu o meio ambiente, o diálogo inter-religioso e a acolhida de pessoas LGBTQIA+ e de casais em segunda união. Abriu trincheiras e enfrentou resistências, inclusive internas. Mas seguiu com a firmeza de quem acreditava no caminho do Evangelho guiado pela misericórdia e não pelo julgamento.