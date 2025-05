PAPA LEÃO XIV: Americano Robert Prevost é eleito novo papa

A fumaça branca subiu por volta das 19H no horário de Roma (14h em Brasília) , sinalizando que os 133 cardeais haviam chegado a um consenso após dois dias de votações. Pouco depois, o cardeal protodiácono surgiu na sacada da Basílica de São Pedro e pronunciou as palavras aguardadas por milhões de fiéis: "Habemus Papam" . O novo papa escolheu se chamar Leão XIV.

A Igreja Católica tem um novo pontífice. O cardeal norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito papa nesta quinta-feira (8) após o encerramento do conclave realizado na Capela Sistina, no Vaticano. Prevost sucede o Papa Francisco e se torna o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos , um marco histórico para a Igreja.

Nascido em Chicago, Prevost é membro da Ordem de Santo Agostinho e já serviu como bispo de Chiclayo, no Peru, país onde viveu por muitos anos em missão. Atualmente, atuava como prefeito do Dicastério para os Bispos, cargo de destaque na Cúria Romana. Sua trajetória é marcada pela proximidade com os pobres, perfil discreto e compromisso com as pautas sociais e ambientais, além da defesa do modelo de uma Igreja mais sinodal e descentralizada, seguindo os passos de Francisco.

A primeira aparição do novo pontífice foi celebrada por milhares de pessoas na Praça São Pedro, que recebeu a tradicional bênção Urbi et Orbi em clima de entusiasmo e emoção.