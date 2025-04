Homem armado tenta correr do Baep, mas é preso com drogas

Um homem foi preso em flagrante no fim de semana por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) em Campinas. Ele foi detido durante patrulhamento tático no bairro Costa e Silva, após tentar fugir da abordagem policial.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença da equipe. Durante a tentativa de fuga, ele teria dispensado um revólver calibre 38 e uma quantidade não especificada de entorpecentes.

O material foi recolhido pelos agentes e o homem encaminhado ao plantão do 1º Distrito Policial, onde o caso foi registrado. Em seguida, ele foi levado à cadeia anexa ao 2º DP, onde permanece à disposição da Justiça.