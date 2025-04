O Último Adeus de Francisco

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), às 7h35 da manhã (horário local), aos 88 anos, na Casa Santa Marta, residência oficial no Vaticano. O anúncio foi feito pelo camerlengo, cardeal Kevin Joseph Farrell, em pronunciamento na capela do local. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas o pontífice enfrentava um quadro clínico delicado nos últimos meses, com histórico de internação por pneumonia.

Francisco foi o primeiro papa latino-americano e jesuíta da história da Igreja Católica, eleito em março de 2013, após a renúncia de Bento XVI. Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, marcou seu pontificado por uma postura reformista e por ações voltadas à justiça social, meio ambiente, acolhimento de minorias e enfrentamento de crises internas da Igreja.

No domingo (20), um dia antes de sua morte, Francisco ainda apareceu publicamente para a tradicional bênção Urbi et Orbi, na sacada da Basílica de São Pedro. Foi sua última aparição.