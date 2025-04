Colisão entre caminhonete e ônibus mata um na Bandeirantes

As duas pessoas que estavam na caminhonete precisaram de socorro imediato. Uma delas foi levada com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após atendimento médico. A outra vítima permanece hospitalizada, em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 17h15 , segundo a concessionária AutoBAn , responsável pela rodovia. De acordo com o relato do motorista do ônibus, o coletivo trafegava normalmente pela faixa 2 quando foi atingido na traseira por uma caminhonete S10 . Com o impacto, o veículo menor ficou completamente destruído.

Uma colisão traseira entre uma caminhonete e um ônibus provocou a morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida no início da noite desta sexta-feira (18), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) , em Santa Bárbara d’Oeste , no km 137, sentido capital. A faixa 2 e o acostamento ficaram interditados por mais de quatro horas.

O motorista do ônibus, que fazia o trajeto São Paulo–Brasília, não se feriu e seguiu viagem normalmente após a liberação da via.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Instituto de Criminalística e perícia técnica estiveram no local para apurar as causas do acidente. O tráfego no trecho foi normalizado por volta das 21h45, conforme a última atualização do Centro de Controle Operacional (CCO) da AutoBAn.