Sábado tem risco de temporais e ventos de até 80 km/h em Campinas

O avanço de uma frente fria pelo Sul do país trará mudanças no tempo em Campinas neste sábado (19). A aproximação do sistema deve provocar instabilidades significativas ao longo do dia, com risco de chuva forte, ventos intensos e até queda de granizo em pontos isolados da cidade.

A precipitação acumulada pode chegar a 13 milímetros, com 96% de chance de chuva. As rajadas de vento podem atingir até 80 km/h, elevando o alerta para transtornos pontuais.

As temperaturas oscilam entre 19°C e 26°C, mantendo o clima abafado. A umidade relativa do ar varia entre 66% e 98%, e o vento sopra de norte-nordeste (NNE) a 7 km/h. Com a combinação de sol e chuva, há possibilidade de formação de arco-íris durante os períodos de instabilidade.