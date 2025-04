Museu do Esporte da Lagoa do Taquaral fecha para manutenção

O Museu Municipal de Esporte de Campinas foi fechado temporariamente para a realização de serviços de manutenção, limpeza e recuperação do acervo. A intervenção será conduzida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, responsável pela gestão do espaço, e não há data definida para reabertura.

O museu funciona dentro do Parque Portugal, na Lagoa do Taquaral, e reúne centenas de troféus conquistados por atletas da cidade em competições como os Jogos Regionais e Abertos do Interior. O local também conta com fotos e exposições temáticas sobre esportistas nascidos ou radicados em Campinas, que se destacaram no cenário esportivo nacional e internacional.

Segundo a gestora do museu, Márcia Yoko, a medida é necessária para garantir a integridade dos visitantes. “Estamos limitando o acesso do público a este espaço durante as obras para garantir a segurança dos visitantes”, afirmou.