Montagner é nomeado reitor da Unicamp pelo governador Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nomeou o professor Paulo Cesar Montagner para o cargo de reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A nomeação foi oficializada nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Montagner será o 14º reitor da Unicamp, sucedendo o professor Antonio Meirelles, e comandará a universidade no período 2025 a 2029.

Montagner venceu a consulta à comunidade universitária em segundo turno, com 51,61% dos votos, e foi o primeiro nome da lista tríplice enviada ao governador, que manteve a tradição de nomear o mais votado. A posse está marcada para o dia 28 de abril, às 16h, no Centro de Convenções da Unicamp. O professor Fernando Coelho, atual pró-reitor de Extensão, será o novo coordenador-geral da Universidade.

Em sua fala após a nomeação, Montagner destacou a parceria com Coelho na construção do plano de gestão e afirmou que pretende manter os elevados padrões de excelência da Unicamp, com fortalecimento da inclusão, valorização do servidor e expansão da área da saúde. Ele também afirmou que buscará novos financiamentos e apoio dos governos estadual e federal.