Vai chover no feriadão? Confira a previsão

O sábado (19) será mais instável. A previsão indica sol com pancadas de chuva a qualquer momento do dia . Apesar disso, o volume de precipitação não deve ser expressivo , e as temperaturas permanecem amenas.

Na sexta-feira (18) , o tempo será estável, com sol entre nuvens e termômetros variando de 19°C a 28°C . A umidade relativa do ar segue elevada e a noite deve ser encoberta .

A previsão do tempo para o feriado prolongado entre a Sexta-feira Santa (18) e o Dia de Tiradentes (21) indica um cenário de outono clássico em Campinas , com temperaturas amenas, variação de nuvens e possibilidade de chuvas isoladas nos primeiros dias.

No domingo (20), o tempo volta a estabilizar. A manhã começa com névoa, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia. A temperatura oscila entre 17°C e 25°C, mantendo a sensação de clima fresco.

Na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, a tendência é de céu parcialmente nublado, sem expectativa de chuva. As temperaturas seguem na faixa de 17°C a 25°C, e a nebulosidade deve diminuir à noite.

Durante todo o feriado, os ventos serão fracos a moderados, e não há previsão de fenômenos climáticos severos na região.