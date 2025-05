Enfermeiro é preso após agredir e ameaçar a mãe com soco inglês

Um enfermeiro de 23 anos foi preso em flagrante neste domingo (11) em Campinas, acusado de agredir, ameaçar e extorquir a própria mãe, de 57 anos, no bairro Vila Marieta. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher e inclui os crimes de lesão corporal, extorsão, dano e violência doméstica, conforme o boletim de ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a vítima, o filho é usuário de drogas e vinha realizando ameaças e agressões constantes, além de exigir dinheiro sob coação. Na noite de sábado (10), ele a agrediu com socos, chutes e enforcamento, ameaçando matá-la caso não recebesse transferências via PIX. Segundo o relato, o jovem chegou a vender joias, notebook e livros da mãe para sustentar o vício.

No dia seguinte, mesmo após a mãe registrar o boletim de ocorrência, ele invadiu novamente a residência. A vítima acionou a Guarda Municipal, que encontrou o agressor no interior da casa. Durante a abordagem, os agentes localizaram com ele um soco inglês de ferro fundido. Ao ser algemado, ele ainda agrediu um dos guardas com um tapa no rosto, sendo contido com uso de força moderada.