Polícia prende quadrilha que furtou loja no Centro de Campinas

Um casal foi o primeiro a ser detido. A mulher foi vista debruçada sobre uma caçamba de lixo, onde os policiais encontraram mochilas, tênis e cerca de 160 peças de roupa. Já o homem vestia calça e blusa com etiqueta e alarme de segurança da loja , além de carregar um par de tênis novos na mochila.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 4h40 com a informação de que havia um furto em andamento em uma loja do Shopping Tennis Bar. Os policiais flagraram a porta arrombada e, ao chegarem ao cruzamento com a rua Costa Aguiar, avistaram suspeitos tentando fugir.

Quatro pessoas foram presas em flagrante na madrugada deste domingo (11), após furtarem uma loja de calçados e vestuário no Centro de Campinas. O crime ocorreu na rua 13 de Maio , e os suspeitos foram detidos em diferentes pontos da região com parte da mercadoria escondida em uma caçamba de lixo. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 70 mil.

Durante a varredura no interior do estabelecimento, mais dois envolvidos foram capturados. Com os quatro, a polícia apreendeu roupas, tênis, bonés e acessórios que estavam sendo armazenados para retirada posterior.

A perícia técnica constatou o rompimento de obstáculos no local. Os indiciados foram encaminhados ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, transferidos para a Cadeia Pública anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas e à Cadeia Feminina de Paulínia, no caso da única mulher presa.

A empresa vítima foi orientada a apresentar as imagens do sistema de segurança para auxiliar na investigação. Todos os objetos foram restituídos após a lavratura do auto de prisão em flagrante.