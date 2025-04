Homem é preso após tentar matar esposa e irmão a facadas

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica em Pedreira, após agredir a esposa e ferir o irmão com golpes de faca. O caso aconteceu no bairro Jardim Andrade e foi registrado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

De acordo com a PM (Polícia Militar), os agentes foram acionados via Copom e, ao chegarem à residência, encontraram o suspeito transtornado e segurando duas facas. A esposa relatou que havia sido agredida e que o cunhado, ao tentar intervir, foi ferido no pescoço.

“O agressor estava transtornado e com duas facas nas mãos, sendo dada a ordem que soltasse as facas, porém negou-se, mas na sequência deixou as facas no chão e foi contido pelos militares”, informou a corporação.