Sergio Groove faz show gratuito em Campinas

O contrabaixista Sergio Groove apresenta seu show na quarta-feira, 23 de abril, às 20h, na Cervejaria Blacaman, em Barão Geraldo, Campinas. A entrada é gratuita. No repertório, faixas do álbum "Bons Ventos", além de releituras de clássicos de Gilberto Gil, Dominguinhos, Sivuca e Luiz Gonzaga.

Natural do Rio Grande do Norte, Sergio é conhecido por mesclar jazz, soul, be-bop, world music e ritmos nordestinos em performances marcadas por improvisos, beat box, solfejos e percussão corporal. Com um estilo versátil, ele explora as possibilidades do contrabaixo, incorporando efeitos e pedaleiras, tornando-se, segundo críticos, “uma banda num contrabaixista só”.

O show conta com a participação de Carlos Bala, um dos bateristas mais respeitados da música brasileira, que já tocou com nomes como Gal Costa, Caetano Veloso e Chico Buarque. Completam a formação o guitarrista Bruno Piapara, integrante da Família Lima e colaborador de artistas como Ivete Sangalo e Titãs, e o saxofonista Jorge Doudement, músico com longa trajetória na improvisação e jazz.