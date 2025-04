Baixa adesão à 2ª dose da vacina contra dengue preocupa

A Secretaria de Saúde de Campinas aplicou 35.439 doses da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos desde o início da campanha até 1º de abril, mas quase 8 mil pessoas seguem com o esquema vacinal incompleto. Os dados preocupam a pasta, que reforça o apelo aos pais e responsáveis para levarem o público-alvo às unidades de saúde.

Atualmente, Campinas tem cerca de 65,2 mil pessoas na faixa etária elegível, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. O esquema prevê duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.

Segundo o balanço, 23.755 pessoas receberam a primeira dose, enquanto 11.684 completaram o ciclo vacinal — o equivalente a 60% do total apto. Outras 4.279 aguardam o intervalo necessário para a segunda aplicação e 7.792 estão com esquema incompleto, o que representa 40% dos aptos a completar a imunização.