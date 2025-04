Acidente com carreta e três carros trava Rodovia Anhanguera

De acordo com a CCR AutoBAn , responsável pela via, a ocorrência mobilizou equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros , Polícia Rodoviária e o helicóptero Águia , que foi acionado por precaução.

Quatro pessoas estavam nos veículos. Uma teve ferimentos leves, duas saíram ilesas e uma quarta permanece em avaliação médica. A suspeita inicial de que havia uma vítima presa nas ferragens foi descartada, e não houve necessidade de remoção aérea.

As faixas 2, 3 e o acostamento seguem interditados, com o tráfego liberado apenas na faixa da esquerda (faixa 1). A previsão de liberação total da pista ainda não foi informada. As causas do acidente serão investigadas.