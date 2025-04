Ônibus voltam à rotina em Campinas após manhã de paralisação

O sistema de transporte coletivo de Campinas voltou a operar normalmente por volta das 10h desta quarta-feira (16), após uma manhã de paralisação dos motoristas de ônibus. A mobilização, que atrasou a saída dos veículos das garagens, foi um ato em memória do sindicalista Nilton Aparecido de Maria, assassinado em janeiro de 2022. O protesto marcou o início das audiências de julgamento dos envolvidos no crime.

A movimentação de coletivos foi retomada gradualmente ao longo da manhã, mas os reflexos foram sentidos em todo o município, especialmente nos pontos de ônibus e nos principais corredores viários, como a Avenida das Amoreiras e a Avenida John Boyd Dunlop, onde houve congestionamentos acima do habitual.

A Emdec informou que, durante a paralisação, ativou o PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente às Situações de Emergência) e direcionou veículos do sistema Alternativo para reforçar o atendimento. Linhas do Corujão, que operam na madrugada, circularam normalmente até as 6h.