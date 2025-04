Frente fria provoca clima ameno em Campinas nesta quarta

A quarta-feira (16) será marcada por instabilidade no tempo em Campinas devido à atuação de um sistema frontal que avança sobre o estado de São Paulo. Desde a madrugada, o céu permanece encoberto, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia e da noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A temperatura mínima registrada foi de 18 graus nas primeiras horas da manhã. Já a máxima prevista varia entre 22°C e 24°C, o que mantém o clima mais ameno durante a tarde e a noite. A sensação térmica tende a ser ainda mais baixa, influenciada pela alta umidade do ar, que oscila entre 70% e 100%.

O volume estimado de chuva é de até 8 milímetros para o período.