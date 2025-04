Campinas recebe Festival Japa e Rock com cosplay, taiko e covers

Entre as atrações culturais, estão confirmadas apresentações de taiko (tambores japoneses) e da dança Yosakoi Soran , além de um concurso de cosplay com premiações para adultos e crianças.

O evento contará com uma praça de alimentação variada , com pratos típicos como yakissoba, sushi e tempurá , além de hambúrgueres artesanais, doces, bebidas e cervejas . Também haverá área kids, estandes de produtos diversos e espaço coberto com mesas e cadeiras . O festival é pet friendly .

Campinas será sede da 2ª edição do Festival Japa e Rock entre este sábado (19) e segunda-feira (21), na Praça Arautos da Paz , no Parque Taquaral. A programação é gratuita e terá atividades das 12h às 22h , unindo gastronomia oriental, shows de rock e cultura pop japonesa .

Na parte musical, o festival contará com bandas covers e tributos a Queen, Iron Maiden, Metallica, System of a Down, CPM 22, NX Zero, Legião Urbana, entre outros clássicos do rock nacional e internacional.

O evento é uma realização da MK Produções e Eventos, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. A organização proíbe a entrada com coolers, alimentos ou bebidas.

Programação

Sábado – 19/04