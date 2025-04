Faltas em exames prejudicam mutirão de ultrassom em Indaiatuba

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba já realizou 21.500 exames de ultrassom entre janeiro e o início de abril de 2025, como parte de uma estratégia para reduzir a fila de espera e ampliar o acesso ao procedimento na rede pública. A ação conta com um equipamento móvel que percorre todas as 17 UBSs da cidade, permitindo que os atendimentos aconteçam nas unidades próximas às residências dos pacientes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar da estrutura descentralizada e do avanço na realização dos exames, a alta taxa de faltas tem prejudicado os resultados do mutirão. Segundo a secretária de Saúde, Heloísa Salatino, 3.210 pessoas agendadas não compareceram às consultas neste período. “Essas faltas representam 66% da fila de espera, ou seja, dois terços dos pacientes já poderiam ter feito o exame se os desistentes tivessem cancelado com antecedência”, alertou.

A administração reforça a importância de desmarcar previamente os agendamentos, permitindo que outras pessoas sejam chamadas em tempo hábil. A expectativa da Secretaria é seguir com o mutirão ao longo do ano e continuar descentralizando o atendimento para facilitar o acesso dos moradores.