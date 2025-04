Moradores tentam evitar, mas PM prende traficante em Sumaré

Um homem foi preso por tráfico de drogas no distrito de Nova Veneza, em Sumaré, após tentativa da população de impedir a ação da Polícia Militar. O caso aconteceu durante patrulhamento do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nas proximidades do Condomínio Gênova.

Segundo os policiais, dois suspeitos foram vistos próximos ao muro do condomínio. Ao notarem a presença da viatura, um deles gritou para alertar o comparsa e ambos tentaram fugir. Um dos homens foi alcançado, abordado e algemado. Durante a abordagem, populares tentaram intervir para evitar a prisão, dificultando a ação policial. O reforço chegou com o apoio de outras viaturas, permitindo a conclusão da abordagem.

Com o suspeito detido, foram apreendidos 77 porções de maconha, 589 microtubos de cocaína, 79 porções de crack, 12 de haxixe, um celular e R$ 1.029,70 em dinheiro. O outro suspeito agia como olheiro, alertando sobre a aproximação da polícia.